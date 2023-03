Engagement in Brüggen-Bracht Ehrung für Brachter Jungschützen

Diözesanbundesmeister Kurt Bongart hat bei der Diözesan-Bruderratssitzung den Willi-Küppers-Ehrenpreis an die Jungschützen der St.-Johannes-Bruderschaft Bracht überreicht. Diese Ehrung geht an Bezirksverbände, Bruderschaften oder einzelne, die sich für karitative Projekte eingesetzt haben. Gewürdigt wurden damit etwa ein ehrenamtlicher Einkaufsdienst für ältere Menschen während der Corona-Pandemie, Hilfe im Kreis Heinsberg nach der Flutkatastrophe, weitere Spendenaktionen und Unterstützung bei kirchlichen Terminen. Stellvertretend für die Brachter Jungschützen hatten zuvor Jan Müller, Maren Erkens und Tobias Janßen die Messe in der Pfarrkirche St. Josef besucht, ihre Begleiter waren Brudermeister Ingo Wiesner und sein Vize Dietmar Müller. busch-