Friedensdemo in Brüggen-Bracht : Kinder hängen ihre gebastelten Friedenswünsche auf

Brüggen Falls Sie sich gefragt haben, warum am Bischof-Dingelstad-Platz im Ortskern von Bracht die Bäume geschmückt sind: Hier ist die Antwort.

Vorab haben die Grundschüler kleine Tauben gebastelt, alle tragen an einem Band einen bunten Kreis oder Herzen mit Friedenswünschen. Mit diesen Plaketten wurden die Bäume an der Boule-Bahn geschmückt. „Wir haben die Kinder mit altersgerechten Materialien zu verschiedenen Fragen informiert, wie: Wo findet der Krieg überhaupt statt? Wie ist der Krieg entstanden? Kommt der Krieg auch nach Deutschland? Was passiert mit den Flüchtlingen? Die größte Sorge der Kinder ist natürlich, dass sie persönlich oder Familienangehörige unmittelbar von Kampfhandlungen oder Flucht betroffen sein könnten“, erklärte Schulleiter Tom Schuck. „Da wir auch russische und russischstämmige Schüler haben, ist uns als katholische Grundschule sehr wichtig zu zeigen, dass wir nicht gegen Russland, sondern für den Frieden demonstrieren möchten“, so der Schulleiter weiter.