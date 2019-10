Brüggen : Auf Entdeckungsreise in den Kasematten

Brüggen Der achte Maus-Türöffner-Tag in Brüggen war erneut ein unvergessliches Erlebnis für Mädchen und Jungen. Die lokale Firma „Die Bauwerkstatt Reuter“ war tatkräftig bei der Restaurierung und Instandsetzung der Brüggener Kasematten tätig.

Daraus entstand die Idee, diese für die jungen Teilnehmer zu öffnen. In Zusammenarbeit mit Michaela Mevissen, der Familienbeauftragten der Gemeinde Brüggen, hat das Team der Bauwerkstatt für die zahlreichen jungen Besucher ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zunächst konnten die Mädchen und Jungen hoch hinaus und den Turm der Burg Brüggen besteigen. Dort verschafften sie sich einen Ausblick auf die Burganlage. Und die ist richtig groß und auch beeindruckend. So gehören neben der Kernburg auch die Vorburg mit Tor- und Messerturm, die ehemaligen Wirtschaftsgebäude sowie die alten Wehranlagen mit Burggraben und Kasematten zu dem historischen Komplex. Die Kasematten verstecken sich unter dem Erdwall, der dem Burggraben vorgelagert ist. Auf dem Weg durch die Westkasematten, die in Weltkriegs-Zeiten dem Luftschutz dienten, wurde seinerzeit bei den Arbeiten an den Fundamenten eine mittelalterliche Kanonenkugel gefunden.