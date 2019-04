Brüggen : Abschied nach zwölf Jahren

Marianne Liebens Foto: off. Foto: Paul Offermanns (off)/Offermanns, Paul (off)

Brüggen Marianne Liebens wurde im Rahmen einer Messe in der Pfarrkirche St. Peter Born verabschiedet.

Marianne Liebens hat in der Pfarrgemeinde St. Peter Born mit der Filialkirche St. Maria Helferin Lüttelbracht-Genholt über zwölf Jahre Küsterdienste geleistet. Mit dem 1. April beendete sie den Dienst in den beiden Gemeinden. Sie wurde im Rahmen einer Messe in der Pfarrkirche St. Peter Born getreu den Leitlinien in Born, Bracht und Brüggen mit dem Slogan: „Feiern“, fröhlich feiernd verabschiedet. off