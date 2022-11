Auszeichnung in Viersen : Bronzene Stadtplakette für Hollweck

Auszeichnung in Viersen

Viersen Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller zeichnete Karl-Ludwig Hollweck mit der Stadtplakette in Bronze aus.

Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen in der Stadt Viersen wurde Karl-Ludwig Hollweck mit der Stadtplakette in Bronze ausgezeichnet. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) überreichte ihm kürzlich die vom Rat der Stadt verliehene Auszeichnung.