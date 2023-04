Talkrunde in Viersen-Dülken Borussia-Pokalheld: „20 Leute an jedem Laternenpfahl“

Dass es früher im Profifußball anders lief als heute, wussten alle vier Gladbacher Pokalhelden zu berichten. „Wir haben ja zum Teil auf einem Ascheplatz trainiert“, erzählte Thomas „Kaste“ Kastenmaier unter Gelächter des Publikums. Aber das sei auch kein Problem gewesen. Außerdem sei man für Trainer Bernd Krauss durchs Feuer gegangen, fügt Kaste bei der Talkrunde hinzu. Kastenmaier berichtete auch davon, warum er beim Siegerfoto 1995 ein Wolfsburg-Trikot anhatte. „Ich hab‘ meins mit einem Wolfsburger getauscht, und es war kein Ersatztrikot mehr da. Heute ist das natürlich so, dass fünf Trikotsätze mit im Stadion sind“, so Kaste.

Peter Wynhoff, der mit seiner Familie in Süchteln lebt, ließ sich von Moderator Frank Schiffers auch entlocken, warum er so gerne gegen den 1.FC Köln gespielt hat und fast immer ins Tor traf. „Trainer Bernd Krauss hat vor den Spielen gegen den FC immer zu mir gesagt, dass ich gegen den rheinischen Rivalen Tore machen muss, wenn ich bei den Fans in Erinnerung bleiben will.“ So schoss Peter Wynhoff den Kölnern in den 1990er-Jahren regelmäßig die Hütte voll.

Michael Klinkert erinnerte sich auch an ein Pokalspiel gegen Schalke, in dem er bereits in der ersten Minute ins Tor traf. Aber leider ins eigene. „Daraufhin habe ich zehn Minuten keinen Ball mehr bekommen“, sagte er schmunzelnd bei Franks Sitzecke. Auch an ein Spiel, bei dem ihm in der ersten Halbzeit mehrere harte Fouls unterliefen, erinnerte er sich. „Der Schiri hat zu mir Ende der ersten Halbzeit wirklich gesagt: Klinkert, du bleibst nach der Pause in der Kabine.“ Das habe er dann auch gemacht.

Mit dabei in der munteren Talkrunde war auch ein, wie er selbst sagte „Kind des Bökelbergs“. Autor Dirk Dillenberger, der die Bücher „Flutlichtträume“ und „Manolo, wir hören dich“ geschrieben hat. „Schon als kleiner Junge war ich mit meinem Vater bei den Spielen der Borussia am Bökelberg, und wenn ich wieder zu Hause war, habe ich schon damals die Schreibmaschine rausgeholt.“

Nach zwei Stunden Talk war die Spezial-Ausgabe von Franks Sitzecke dann auch vorbei. Hängen blieben bei allen die Worte von Peter Wynhoff. „Heute ist im Profifußball alles nicht mehr so gut wie früher“, resümierte er. Und das sei schade. Sven Witthake