Crown of Carl Rockband spendet Konzerteinnahmen ans Hospiz

Viersen-Dülken · Die Rockband Crown of Carl hat per Hut eine Spende in Höhe von 1.067,50 Euro an das Bodelschwingh-Hospiz „Haus Franz“ in Dülken übergeben.

04.05.2023, 14:17 Uhr

Von links: Jörg Mathew (Geschäftsführer), Tom Lessenich, Stanley Markes, Afrim Afrimovic, Christoph Grau (alle von Crown of Carl) und Claudia Tenten-Speck (Pflegedienstleiterin). Foto: Bodelschwingh-Hospiz "HausFranz"

Um Geld zu sammeln, hatte die Band am 1. April ein Konzert in „Moe’s Pub“ in Dülken gegeben. Dabei ging der besagte Hut herum und die Gäste spendeten fleißig. Bei der Hutübergabe bedanke sich der Einrichtungsleiter von „Haus Franz“, Jörg Mathew, bei allen Konzertgängern, die diese Spende ermöglicht hatten.

(wittea)