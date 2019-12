Viersen-Dülken : Neue Wege der Berufsberatung am AMG

In Kleingruppen unterhielten sich Schüler und Referenten. Foto: AMG

Dülken Mit dem Projekt „BERUFung@Albertus“ geht das Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken neue Wege in der Berufsberatung. Schüler der Jahrgangsstufe 11 (Q1) waren eingeladen, in Gesprächen mit Ehemaligen, Eltern und Kooperationspartnern des AMG Impulse für die Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Zukunft zu erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unterstützt wurde das Projekt von der Volksbank Viersen, dem Irmgardis-Krankenhaus Süchteln, der Agentur für Arbeit, der Intentive GmbH, dem Netteverband und der Hochschule Niederrhein. In Gesprächsrunden berichteten Referenten über ihre Ausbildung und ihren beruflichen Werdegang. Das Gespräch in Kleingruppen bot die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Naturwissenschaftler, Juristen, Vertreter aus dem medizinischen Bereich, dem Sozial-, Verwaltungs- und Bankenwesen, dem Marketing, dem Sicherheitsbereich sowie Ingenieure waren gekommen. Angelika Schmidt-Günther, die zusammen mit ihren Kollegen Georg Haberl und Johannes Hütz die Studien- und Berufsorientierung am Albertus-Magnus-Gymnasium koordiniert, war mit der Pilotveranstaltung mehr als zufrieden: „Wir waren überrascht, bereits im Vorfeld so viel positiven Zuspruch von Seiten der Ehemaligen, aber auch der Eltern für unser Projekt zu erhalten“, sagte sie. Das Projekt soll im kommenden Jahr fortgeführt werden.

(RP)