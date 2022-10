Engagement in Brüggen : Künstler und Kinder malen Friedens-Bild

Engagement in Brüggen

Brüggen Bei der Benefizveranstaltung des Vereins „Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn“ im Kultursaal von Schloss Dilborn ging es um Unterstützung für den Förderverein – und das in doppelter Hinsicht.

Zum einen sollte die Vereinskasse für die Arbeit des Freundeskreises gefüllt werden, um die Kinder und Jugendlichen in der Dilborner Einrichtung auch weiterhin materiell unterstützen zu können, zum anderen sollte durch Information Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.

Den Abend im Schloss leitete Gerald Laumans ein, der Vorsitzende des Freundeskreises. Er stellte die Arbeit des Vereins vor. Zu den langfristigen Förderprojekten zählen unter anderem Bildungsprojekte, Patenschaften sowie die Errichtung und Bewirtschaftung des Spielplatzes „Dilborner Piratennest“. In den vergangenen acht Jahren wurden mehr als 600 Förderanträge bearbeitet.

Fünf Kinder aus dem Umfeld der Geflüchteten aus der Ukraine und fünf Kinder der Jugendhilfe Schloss Dilborn hatten unter Leitung des Künstlers Horst Kordes ein Bild für den Frieden gemalt. 300 Reproduktionen im Querformat 50 mal 70 Zentimeter als Kunstdruck versah Kordes mit seiner Signatur. Viele Gäste nutzten noch am Abend die Möglichkeit, um die ersten Kunstdrucke zu kaufen.

Marko Schmitz , der stellvertretende Vereinsvorsitzende, interviewte Horst Kordes, der die Arbeit mit den Kindern hocherfreut und dankbar lobte. Das großformatige Original des Bildes wird Ende des Jahres in Köln versteigert. 30 Prozent des Erlöses vom Verkauf des Originals und der komplette Erlös aus dem Verkauf der Kunstdrucke gehen an den Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn.

Was er mit dem Geld plant: Eine Hälfte der Erlöse wird für die Vereinszwecke genutzt, die andere geht an eine regionale Vereinigung, die Geflüchtete aus der Ukraine betreut. 70 Prozent vom Verkaufserlös des Originalbilds wird Horst Kordes ebenfalls für einen guten Zweck spenden.

Mit Musik ging das Programm weiter: Hermann Schröder , Geschäftsführer des Kulturforums, begleitete Kinder und Jugendliche bei den vorher einstudierten Liedern am Klavier. Dafür gab es großen Applaus. Den humoristischen Teil des Abends übernahm der Kabarettist Moritz Netenjakob . Zwischen den einzelnen Vorträgen und Darbietungen konnten die Gäste des Benefizabends ein Vier-Gang-Menü genießen.

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden: „Es war ein gelungener Abend.“ Wer mehr über die Arbeit des Freundeskreises erfahren will, kann Informationen anfordern per E-Mail an die Adresse: info@freundeskreis-jugendhilfe.de.