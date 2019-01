Schwalmtal: Musik für die Kinder- und Jugendarbeit

Die Musiker spielten vor ausverkauftem Haus in St. Georg Amern. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Das jährliche Benefizkonzert unter Freunden der Pfarrgemeinde St. Matthias Schwalmtal hat Tradition. Ausrichter sind die fünf Schwalmtaler Bruderschaften: St. Magdalena Schier, St. Josef Vogelsrath, St.

Georg Schellerbaum, St. Pankratius und St. Sebastianus Amern sowie der Instrumentalverein (IV) Karken. Mit dem Erlös der Konzertkarten und weiteren Spenden der Organisatoren unterstützen die Bruderschaften die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Schwalmtal sowie die Jugendarbeit der Karkener Musiker. Inzwischen wurden bereits 7500 Euro gespendet. Georg Küppers, Vorsitzender der St.-Magdalena-Bruderschaft Schier, betonte: „Die Bruderschaftler sehen heute Abend, wofür sie das machen.“ Rund 70 Musiker des IV Karken spielten unter der Leitung von Phil van Landeghem ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, durch das Marion Frenken führte. Auf das anspruchsvolle „St. Thomas Coral“ folgten unter anderem „Pilatus – Mountain of Dragons“, „Christmas Eve Sarajevo 12/24“, die Filmmelodie „Hawaii Five O“, ein Medley des Musicals „West Side Story“ und „Old Dances“. Eine eigens aus dem Orchester gegründete Combo spielte „Hello“ von Adele.⇥