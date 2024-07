Aktion zum Dülken Open Air Beatles Gallery öffnet wieder mit Live-Musik

Passend zum „Dülken Open Air" auf dem Marktplatz wird die Gallery am Samstag, 27. Juli, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Lutz Kels und Hans-Jürgen Müller von der Mönchengladbacher Band Hardware und der Musiker Stefan Thielen werden live spielen. Mit Thomas Olivier kommt außerdem Gründungsmitglied, Schlagzeuger und Sänger der ersten deutschen Klassik-Rock-Formation Parzival zu Besuch, die der Londoner „Melody-Maker” zu den „interessantesten Gruppen Europas” zählte. Am 27. Juli wird Thomas Olivier sein neues Doppelalbum „David the Hymn" im Gepäck haben und steht für Autogramme zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.