Anne-Frank-Gesamtschule Dank Avatar ist krankes Mädchen im Unterricht dabei

Eine 9. Klasse in der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen: Die Schüler und Schülerinnen haben sich zum Mathe-Unterricht eingefunden. In der ersten Reihe sitzen Midya und Cintia. Auf dem Tisch vor ihnen steht ein weißer Roboter. Er sieht aus wie eine Büste, nur dass sich der Kopf nach oben und unten bewegen und sich der Rumpf drehen kann. Und der Roboter kann sprechen. Wie aus dem Nichts ertönt plötzlich eine Stimme: „Hallo, hier ist Sarah, ich habe mich dazugeschaltet.“ Sarah (Name geändert) kann seit einem halben Jahr nicht zur Schule gehen, weil sie vor den Herbstferien die Diagnose Krebs bekommen hat und deshalb immer wieder im Helios Klinikum Krefeld behandelt werden muss. Durch den Avatar in der Klasse und ihr Tablet zu Hause kann sie sich jetzt mit ihren Mitschülern verbinden und am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich dafür fit genug fühlt. Auf dieses Pilotprojekt für Krefeld und den Kreis Viersen macht der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld, der die Mittel dafür bereitstellt, aufmerksam.