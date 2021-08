Aktion für Hochwasserregion : Buchspende für Helfer in der Eifel

Viersen Die Viersener Autorin Brigitte Goßmann hatte die Idee, den vielen helfenden Händen in der Eifel ein Dankeschön in Wort und Bild mitzugeben.

Die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe haben die Viersener Buchautorin Brigitte Goßmann in besonderer Weise getroffen. „Die Eifel und das Kloster Steinfeld/Kall sind für mich und meine Familie ein zweites Zuhause. Ein Ort, der mich inspiriert, mir Kraft gibt; eine Landschaft, die ich gerne begehe und abradele“, sagt sie. „Viele Mitarbeitende des Klosters, die ich schon viele Jahre kenne, haben ihr ganzes Hab und Gut verloren.“ Dank vieler großzügiger Spenden habe die erste materielle Not gemildert werden können. „Unzählige nicht Betroffene, sich jedoch betroffen Fühlende haben sich freiwillig in diese unsagbare Not einbinden lassen. Es entwickelte sich bei mir die Idee, auch den vielen helfenden Händen ein Dankeschön in Wort und Bild mitzugeben“, erläutert Goßmann. Der Programmleiter des St.-Benno-Verlags in Leipzig, Volker Bauch, selbst Autor, habe diese Idee unterstützenswert gefunden und aus seinem privaten Fundus eine große Anzahl an Büchern und Kalendern für 2022 gespendet. Zusammen mit ihrer Buchspende „erreicht die Spende einen ordentlichen vierstelligen Wert“, sagt Goßmann. Mehrere Kartons für die Helfer seien bereits in Steinfeld/Kall übergeben worden. „Mit den Kalendern dürfen im kommenden Jahr, im übertragenen Sinn jeden Tag neu, die aktiven Unterstützer ein kleines Dankeschön erleben“ sagt Pater Wieslaw Kaczor, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Steinfeld.