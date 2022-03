St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen : Elemente der Natur in klarer Ordnung

Bilder von Veronika Wolters zieren die Krankenhaus-Flure. Foto: SiS

Viersen „Endlich haben wir wieder eine neue Ausstellung in unserem Haus“, so Birgit Langerbeins-Borgolte, Sekretariat der Geschäftsführung. Sie zeichnet im Süchtelner St.-Irmgardis-Krankenhaus verantwortlich für die regelmäßig dort stattfindenden Kunst-Ausstellungen und freut sich, dass sich die Patienten und Besucher jetzt an den neuen Bildern erfreuen können.

Die Ausstellung der Künstlerin Veronika Wolters steht unter dem Motto „Die Harmonie der Farben“. Wolters, aufgewachsen in Nettetal-Breyell, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Malerei. In ihren Bildmotiven drücken sich fantasievolle und stilisierte Elemente der Natur in einer klaren Ordnung aus.

Zu sehen ist die Ausstellung im Foyer und Flurbereich des Altbaus bis zum Sommer während der regulären Besuchszeiten des Krankenhauses.

(RP)