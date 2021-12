Kirchenchor Cäcilia : Ausnahme-Jubilare in Brüggen-Born gewürdigt

Ausnahme-Jubilare in Brüggen-Born gewürdigt

Brüggen Bei diesem Namen kann ein Chor das Fest der Schutzpatronin der Sänger, der heiligen Cäcilia, nicht vergessen: Der Borner Kirchenchor Cäcilia feierte aus diesem Anlass einen Gottesdienst und traf sich danach zum Mittagsessen mit Jubilarehrung. Wer sich freuen konnte.

Bei diesem Namen kann ein Chor das Fest der Schutzpatronin der Sänger, der heiligen Cäcilia, nicht vergessen: Der Borner Kirchenchor Cäcilia feierte aus diesem Anlass einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter Born, dann ging es für die Sängerinnen und Sänger in der Gaststätte Wassenberg mit einem Mittagessen weiter. Der Höhepunkt des Tages war die Ehrung der Jubilare. Herbert Karner wurde für 60 Jahre aktive Chormitgliedschaft geehrt. Bei vielen Gelegenheiten stellte er sein kunsthandwerkliches Können in den Dienst des Kirchenchores.