Engagement in Schwalmtal Wünsche aus dem Kinderdorf erfüllen

Schwalmtal · Seit mehr als zehn Jahren fängt der Freundeskreis Bethanien Kinderdorf Schwalmtal das auf, was staatliche Institutionen nicht finanzieren können. Deshalb hat der Freundeskreis im Rathaus in Waldniel, in den Geschäftsstellen der Volksbank in Waldniel und Amern sowie im Landmarkt Lentzen erneut Wunschbäume aufgestellt.

07.12.2022, 13:42 Uhr

Paul Lentzen (l.) hat den großen Tannenbaum für die Aktion im Rathaus gespendet. Rolf Titzkus (2.v.l.) und Birgit Schmidt-Grob (beide vom Verein) hoffen mit Darian und Bürgermeister Andreas Gisbertz auf viele Spender. Foto: Birgit Sroka/bigi

Von Birgit Sroka