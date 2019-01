Plätzchenspende : Brummifahrer machen ein Selfie mit dem Weihnachtsmann

Viele Lkw-Fahrer wollten ein Selfie mit dem Weihnachtsmann machen – und schickten es sofort nach Hause. Foto: Alexander Mertens

Oberkrüchten Die Idee, Lkw-Fahrer zu Weihnachten mit selbst gebackenen Keksen zu überraschen, brachte über einen öffentlichen Aufruf mehr Resonanz als erhofft. Alexander und Bettina Mertens aus Oberkrüchten fuhren am ersten Weihnachtstag über fünf Stunden lang Raststätten in der Region ab und überraschten rund 130 Lkw-Fahrer, die die Weihnachtstage in ihren Brummis verbringen mussten.

Von Birgit Sroka

Ein Weihnachtsmannkostüm bekam Alexander Mertens durch seinen Aufruf vor ein paar Tagen auch geliehen, so dass manch ein Fahrer erst einmal sehr erstaunt geguckt hatte, als er den weißbärtigen Mann mit der roten Jacke vor seinem Gefährt erblickte.

Lediglich zwei Fahrer trauten dem Ganzen nicht oder wollten einfach nicht gestört werden. Russen, Rumänen, Ukrainer – fast alle anderen wollten ein Foto mit dem Weihnachtsmann als Erinnerung haben. Teilweise wurde sofort die Familie zu Hause über Videotelefonie angerufen, und der Weihnachtsmann alias Alexander Mertens konnte ein „Hohoho“ in ferne Länder schicken. „Ich wurde umarmt, viele haben sich etliche Male bedankt, und ein Schnäpschen gab es auch“, schmunzelt der zu tiefst beeindruckte Mertens.