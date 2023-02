Albertus-Magnus-Gymnasium Viersen Viersener Schüler erkunden Berlin

Neben dem Besuch des Bundestages hat die Zehntklässler-Gruppe die Zeit der Stasi-Diktatur in der Gedenkstätte Hohenschönhausen thematisiert. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler in Berlin noch die Gedenkstätte „Tränenpalast“ am Bahnhof Friedrichstraße besucht. Dort erfuhren sie viel Wissenswertes über den Alltag der deutschen Teilung.