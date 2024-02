AKH Viersen 14.000 Schritte im Klinikalltag

„Die Schritt4Fit-Challenge ist ein Schrittzählerwettbewerb für mehr Bewegung im Alltag“, erklärt Elke Harms, Pflegedirektorin am AKH. „Durch das Gehen wird unter anderem Stress reduziert und das Herz gekräftigt.“ Die Bewegungsempfehlung für Erwachsene liegt bei 10.000 Schritten am Tag, damit man langfristig gesund und fit bleibt. Bei dem Gehwettbewerb machten sich die Teams gemeinsam auf einer virtuellen Route auf den Weg: „Wir wanderten Ende vergangenen Jahres von Viersen nach Napapiiri zum Weihnachtsdorf. Einen Zwischenstopp gab es in Hamburg und Kopenhagen auf dem Weihnachtsmarkt“, so Harms.