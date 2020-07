Sammelaktion in Viersen : Zwei Männer starten Postkartenaktion

Sammelaktion in Viersen

Viersen Mit ihrer Aktion möchten Jochen Häntsch und Hans Geisthardt von der Viersener AG 60plus das Don-Bosco-Kinderheim unterstützen. Dafür fotografierten sie Viersener Sehenswürdigkeiten und fertigten daraus Klappkarten an.

Häntsch und Geisthardt geben die Karten in Sets mit jeweils sechs Foto-Motiven gegen eine „Mindestspende“ von zehn Euro ab. Motive sind die Narrenmühle und der Gefangenenturm in Dülken, die St.-Irmgardis-Kapelle und die Skulpturengruppe „Menschen im

Gespräch“ vor der Kirche St. Clemens in Süchteln, das Stadthaus und die Festhalle in Viersen. Geisthardt hat die Wahrzeichen der Stadtteile für die Aktion fotografiert. Häntsch erläutert: „Die Aktion sollte unser Programmbeitrag zum Stadtjubiläum 50 Jahre Viersen sein. Geplant war, dass wir mit einem kleinen Stand bei den verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen unsere Karten anbieten.“ Wegen der Corona-Pandemie fallen diese Veranstaltungen weg, deshalb liefert die AG 60plus die Klappkarten-Sets nun auf Bestellung aus. Ziel sei eigentlich gewesen, 1000 Euro zusammenzubekommen, erzählt Häntsch, der sich freut, dass die Summe für den guten Zweck bereits deutlich übertroffen ist. Bei einem Besuch des Don-Bosco-Heims im Mai 2018 seien die 70 AG-Mitglieder stark beeindruckt von der liebevollen Betreuung in diesem Haus gewesen, erzählt er. „Die Besucher konnten sich davon überzeugen, dass Heimleiterin Stefanie Heggen und ihre Kollegen intensiv bemüht sind, den Heimkindern eine möglichst glückliche Kindheit zu bieten.“