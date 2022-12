Adventskalender Wachsendes Kunstwerk im Viersener Stadthaus

Täglich klebt Dagmar Reichel ein das Gesamtbild ergänzendes Motiv auf den überdimensionalen Adventskalender im Foyer des Stadthauses, ähnlich den sogenannten Cut Outs in der Streetart-Szene. So entsteht bis zum 24. Dezember ein umgehbares Kunstwerk. Den Fortschritt ihrer Arbeit dokumentiert die Viersener Künstlerin mit der Kamera und stellt die dabei entstandenen Aufnahmen in den sozialen Netzwerken ein. So ist ihr Adventskalender-Projekt etwa bei Facebook zu finden, außerdem bei Instagram auf der Profil-Seite @reichel_dagmar.