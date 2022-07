Lebenshilfe in Viersen : Absolventen-Café im „Käffchen am Steinkreis“

Absolventen-Café im „Käffchen am Steinkreis“

Lebenshilfe in Viersen

Vertreter der Lebenshilfe Kreis Viersen mit den Absolventen in der Brunnen-Lounge des „Käffchen am Steinkreis“. Foto: Lebenshilfe

Viersen Die Geschäftsführung der Lebenshilfe Kreis Viersen hatte — anlässlich des Abschlusses ihrer Ausbildung — die Nachwuchskräfte sowie deren Mentoren zum Absolventen-Café ins „Käffchen am Steinkreis“ nach Viersen eingeladen.

Dabei wurden den Absolventen auch ihre Zeugnisse überreicht. „Dass wir Sie alle kennenlernen und auf dem Weg zu Ihrem erfolgreichen Abschluss begleiten durften, dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Geschäftsführer Michael Behrendt. Er freue sich sehr, dass zwölf der 14 Absolventen ihren Weg bei der Lebenshilfe fortsetzten. Um den Absolventen und ihren Mentoren Wertschätzung entgegenzubringen, dafür sei das Absolventen-Café seit zehn Jahren der passende Rahmen, betonte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Uwe Thoneick. In diesem Jahr feierten Absolventen aus den Lebenshilfe-Bereichen Brüggen, Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Willich ihr Ende der Ausbildung. Neun von ihnen haben die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger (HEP) und fünf ihr Studium abgeschlossen. Keisy Landron-Ortiz ist eine der Absolventinnen und meinte: „Ich konnte mich frei entfalten und wurde immer gut unterstützt. Meine Mentorin und mein Bereichsleiter waren immer ansprechbar und für meine Fragen offen. Die Ausbildung war sehr lehrreich und hat mich gut vorbereitet. Die nächsten Jahre bei der Lebenshilfe können also kommen.“ Laura van Mölken, seit Mai Leitung Teilhabemanagement, erklärte: „Bei uns kann sich jeder individuell weiterentwickeln. Durch unsere vielfältigen Aufgabenfelder und Standorte, können wir den Auszubildenden einen umfassenden Einblick in die Pädagogisch-Pflegerische Arbeit geben.“ Personalleiter Alexander Popp steht allen, die sich für eine berufliche Zukunft im sozialen Bereich interessieren, für Fragen zur Verfügung.