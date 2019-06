Klassentreffen in Viersen : Ein Wiedersehen nach 60 Jahren

Vor 60 Jahren machten diese Damen ihr Abitur an der Frauenoberschule in Viersen. Foto: Ingrid Flocken

Viersen Neun Damen, die 1959 ihr Abitur an der neuen Frauenoberschule in Viersen an der Lindenstraße abgelegt haben, haben sich jetzt wieder getroffen – diesmal zur Feier des 60-jährigen Jubiläums. Sie hatten damals den ersten Abschluss des naturwissenschaftlichen und hauswirtschaftlichen Zweiges gemacht und nannten es deshalb „Pudding-Abitur“.

Leiterin der Schule war Oberstudiendirektorin Maria Barz, Klassenlehrer Agnes Neukirchner und Karl Rohling.

Jetzt wurden wieder Erinnerungen ausgetauscht: Lange Hosen waren nicht erlaubt, aber Petticoats. Die Mädchen waren sehr verschieden, aber verstanden sich bestens, wie auch heute noch. Und Erinnerungen kamen auch auf, als sie sich von Albert Pauly durch die Ausstellung „Viersener Stadtgeschichte in Bildern“ in der Villa Marx führen ließen.

(RP)