Nach Hallenbrand in Viersen : Unterstützung für Blau-Weiß Concordia Viersen

Nach Hallenbrand in Viersen

Viersen Neben Volksbank und LG Viersen haben auch Mitglieder und ehemalige Mitglieder von Blau-Weiß Concordia für den Verein gespendet. Dieser hatte im Dezember bei einem Brand viel Trainingsmaterial verloren.

Mitte Dezember erhielten die Verantwortlichen von Blau-Weiß Concordia (BWC) Viersen die Schreckensnachricht, dass die Sporthalle der Agnes-van-Brakel-Schule am Fußballplatz in Helenabrunn komplett abgebrannt war. „Fast 100 Jahre Vereinsgeschichte sind verbrannt, dazu viele unserer Trikots und Trainingsmaterialien für unsere Fußballmannschaften”, sagt Markus Klinkhamels , zweiter Vorsitzender des Vereins.

Der Verein nutzte die Halle als Archiv, als Materiallager und als Dusch- und Umkleidemöglichkeit für die Sportler. Harmes erläutert: „Ohne diese Möglichkeiten ist unser Verein in der Existenz bedroht.”

Wie es im Dezember zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Jürgen Cleven, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Viersen, machte sich vor Ort ein Bild von der Situation: „Der Verein ist gerade in einer absoluten Notsituation, in der wir unsere Hilfe schnell zugesagt haben“, berichtet er. „Wir hoffen, dass der Trainings- und Spielbetrieb mit unserer Unterstützung bald wieder starten kann und wünschen dem Verein, dass alle Sportler und Ehrenamtler an Bord bleiben, auch wenn der Brand natürlich ein Rückschlag ist.”