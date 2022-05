Engagement in Brüggen : 7000 Euro für Burundi-Hilfe erradelt

Brüggen Was der Borner Friedhelm Leven bei seiner Abschiedstour nach Dänemark erlebte. Er arbeitet weiter an seinem Ziel, Spenden für Burundi zu sammeln.

Mit seiner Reise wollte er aber auch etwas Gutes tun und entschied, eine Strecke von ursprünglich 500 Kilometern mit dem Rad zu fahren als Sponsorentour. Leven suchte Unterstützer und warb dafür, die gefahrenen Kilometer mit einer Spende für den Verein Burundi Hilfe, in dessen Vorstand er ehrenamtlich tätig ist, zu honorieren. „In Dänemark hatte ich verschiedene Unterkünfte ausgesucht und so kamen dann zur ursprünglich geplanten Strecke nochmal 100 Kilometer dazu“, sagt er lächelnd. „Der Clou war dann, dass es in Dänemark einen Kollegen gibt, der auch fahrradaffin ist und eine Strecke mitfahren wollte. Er wollte dann den Heerweg bis Frederikshavn fahren, so kamen dann nochmal 100 Kilometer zusammen. Da wurde ich erneut gefordert und das war die Krönung für mich“, betont er. Vor dem Start sei er doch nervös gewesen, ob er sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Er ist trainiert, fuhr er doch bei entsprechendem Wetter immer mit dem Rad von Born aus zur Arbeit nach Bracht.