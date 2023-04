Berlin-Fahrt 40 Landwirte aus dem Kreis Viersen im Bundestag

Mehr als 40 Landwirte aus dem Kreis Viersen haben den heimischen Bundestagsabgeordneten Martin Plum (CDU) in Berlin besucht. Auf dem Programm standen nicht nur die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, sondern auch zahlreiche Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern über die Zukunft des Agrarstandorts Deutschland. „Die Landwirtschaft in Deutschland befindet sich in einem grund-legenden Strukturwandel, auch im Kreis Viersen geht die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe immer weiter zurück“, erklärte Plum. „Die Transformation kann nur gemeinsam mit, aber nicht gegen die Bauernschaft gelingen. Erster Programmpunkt war deshalb das Landwirtschaftsministerium. Dort musste sich ein Referent unter anderem kritischen Fragen zur Versorgungssicherheit, zur neuen Düngeverordnung und den ausgegebenen Zielen seines Ministeriums stellen. Danach ging es zum Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Am Abreisetag fand schließlich noch ein Gespräch mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Udo Hemmerling, statt.