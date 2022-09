LVR-Bildungszentrum Viersen : 28 angehende Pflegefachleute starten Ausbildung

28 angehende Pflegefachleute traten jetzt bei der LVR-Klinik ihre Ausbildung an. Foto: LVR-Klinik Foto: LVR-Klinik

Viersen Menschen helfen, gebraucht werden, einen Job mit Perspektive und Verantwortung ausüben wollen – es gibt viele Gründe, warum man einen Beruf in der Pflege anstrebt. 28 junge Männer und Frauen haben sich jetzt für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau am LVR-Bildungszentrum entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im LVR-Bildungszentrum für Gesundheit & Pflege Viersen und Mönchengladbach absolvieren die angehenden Pflegefachkräfte bis zur Examensprüfung eine dreijährige Ausbildung in unterschiedlichsten Bereichen der Psychiatrie und Somatik, sowohl in stationären als auch ambulanten Einrichtungen. Als großes Klinikunternehmen und durch die Kooperation mit weiteren Krankenhäusern in der Region kann den Auszubildenden ein breites Ausbildungsspektrum eröffnet werden. Angestellt sind sie in dieser Zeit in der LVR-Klinik Viersen, der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen oder der LVR-Klinik Mönchengladbach.

Mit Hilfe eines Ausbildungsleitfadens, den die Auszubildenden am ersten Tag der Ausbildung erhalten, soll der Einstieg erleichtert werden. Er dient dazu, den Auszubildenden die Möglichkeit einer strukturierten Handlungsgrundlage im Einführungsprozess sowie über den gesamten Ausbildungsverlauf zu ermöglichen. Zusätzlich arbeitet das LVR-Bildungszentrum mit dem Konzept von Praxisanleitenden in den Kliniken. Diese dienen als Bindeglied zwischen den Schülerinnen und Schülern, dem Bildungszentrum und der Praxis, um den angehenden Pflegefachmännern und -frauen eine bestmögliche Vorbereitung auf den Beruf bieten zu können. Gerade die Anleitung spielt dabei eine wichtige Rolle, bei der die Auszubildenden auf den Stationsalltag vorbereitet werden. Denn den Gesamtüberblick und das Übernehmen von Verantwortung in einem systemrelevanten Beruf erlernt man am besten durch Selbsterfahrung.

Die Ausbildung ist gesetzlich geregelt, dauert drei Jahre und endet mit einem EU-weit anerkannten Abschluss. Sie besteht aus circa 2100 Stunden theoretisch-praktischen Unterricht und circa 2500 Stunden praktischer Ausbildung in stationären und ambulanten Einrichtungen.

Die Auszubildenden können hier den generalistischen Abschluss machen, der die Arbeit in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege ermöglicht. Die Ausbildung kann entweder im April oder September jeden Jahres absolviert werden. Für alle, die ein bisschen mehr wollen, besteht auch die Möglichkeit die Ausbildung dual zu machen und zusätzlich berufsbegleitend den Bachelor in Pflege zu erlangen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich wieder so viele für eine Berufsausbildung in der Pflege entschieden haben“, so Schulleiterin Beate Niehaus.

(RP)