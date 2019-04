LVR-Klinik : 25 neue Krankenpflegeschüler beginnen Ausbildung

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben jetzt 25 angehende Gesundheits- und Krankenpfleger an der Krankenpflegeschule der LVR-Kliniken Viersen, Orthopädie Viersen und Mönchengladbach ihre Ausbildung behonnen.

In der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren die 21 jungen Frauen und vier jungen Männer bis zur Examensprüfung eine dreijährige Ausbildung in unterschiedlichsten Bereichen der Psychiatrie und Somatik, sowohl in stationären als auch in ambulanten Einrichtungen.