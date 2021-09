Jubiläum in Viersen-Süchteln : Integrative Kita St. Clemens feiert Geburtstag

Viersen Geburtstag feierte jetzt die Kindertagesstätte St. Clemens in Süchteln: Seit 25 Jahren können Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung hier gemeinsam ihre Kindergartenzeit verbringen.

Bei der Eröffnung 1996 war die in einem Neubau an der Anne-Frank-Straße eingerichtete Kita die erste integrative Kindertagesstätte in Viersen. Sie ersetzte teilweise den damals so genannten „Sonderkindergarten Christophorusheim“ der Caritas in Oedt. Caritas-Vorstand Peter Babinetz wies in einer Dankesrede an die Mitarbeiter darauf hin, wie sehr sich der Blick auf Menschen mit einer Behinderung im Laufe der Jahrzehnte gewandelt habe. Ende der 60er Jahre habe man noch angenommen, Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung seien nicht bildungsfähig. „Glücklicherweise wurde dieses Vorurteil einige Zeit später widerlegt.“ Der Caritas-Vorstand dankte dem 16-köpfigen Team für seinen engagierten und kompetenten Einsatz. Im vergangenen Jahr ging die langjährige Leiterin Brigitta Patzwahl in den Ruhestand – sie hatte die integrative Einrichtung mit aufgebaut.