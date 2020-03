Engagement in Schwalmtal : 20 Jahre Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Im Januar 2000 fand das erste Treffen des Gesprächskreises für pflegende Angehörige statt. Pfarrer Harald Ulland hatte damals die Idee, mit diesem Angebot den Betroffenen eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen und Hilfe zu erfahren.

„Das liegt mir sehr am Herzen und ich mache das weiter, so lange ich kann. Man bekommt wirklich sehr viel zurück. Man weint und lacht zusammen“, sagt Edith Berndt. Die Teilnehmer kommen aus Schwalmtal, aber auch aus Bracht, Brüggen, Dülken, Elmpt, Oberkrüchten oder Viersen. Meist sind es Frauen, aber auch Männer sind jederzeit willkommen. Viermal im Jahr hilft die Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin Waltraut Aengenvoort den Betroffenen, zur Ruhe zu kommen. Es geht dann in dieser Zeit ganz um die Teilnehmer, etwa mit einer geführten Meditation. Auch wenn die Teilnehmer irgendwann feststellen, dass sie die richtige Pflege ihres Angehörigen zu Hause nicht mehr gewährleisten können und schwierige Entscheidungen anstehen, wird Hilfe durch die Vermittlung an fachkundige Berater angeboten.