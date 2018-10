20 Azubis bestehen Examen am Fachseminar des Caritasverbandes Kempen-Viersen

Es war ein starker Jahrgang: 20 Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen und am Fachseminar des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen ihr Examen bestanden.

Die neuen Pflegefachkräfte – 18 Frauen und zwei Männer – betreuen, beraten und pflegen nun ältere Menschen in Altenheimen, Tagespflegen oder bei ambulanten Pflegediensten in der Region. Hinter ihnen liegt eine anspruchsvolle Ausbildung: In den vergangenen drei Jahren haben sie die Berufspraxis in einer Senioreneinrichtung oder einem Pflegedienst im Kreis Viersen kennen gelernt und das theoretische Rüstzeug im Fachseminar für Altenpflege erhalten, das seinen Sitz am Kränkelsweg in Viersen hat. „Fachkräfte in der Altenpflege haben einen wirklich sinnvollen Beruf, denn sie unterstützen Senioren dabei, ihr Leben möglichst eigenständig zu führen“, sagt Caritas-Vorstand Peter Babinetz. Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Geduld seien neben dem fachlichen Wissen wichtige Eigenschaften für Mitarbeitende in der Altenpflege. „Im Gegenzug erhalten sie viel Wertschätzung und Dankbarkeit zurück“, sagt Babinetz. Zudem müsse in diesem Beruf niemand befürchten, arbeitslos zu werden: „Die Altenpflege ist ein krisensicherer Job, denn Pflegefachkräfte werden auch in den nächsten Jahrzehnten dringend benötigt“, erklärt der Caritas-Vorstand.