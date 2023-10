Heimatreporter Grenzland 150 Läufer in Brüggen und ein Digital-Pokal in Schwalmtal

Das Unternehmen Sign und Design aus Schwalmtal ist erster Preisträger des Digital-Pokals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen. Die Werbeagentur, nach eigenen Angaben Deutschlands Nummer eins bei Mietbauschildern, setzte sich mit einem Projekt zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für eine effiziente Tourenplanung und Auftragsabwicklung durch. Erstmals hatte die WFG den Wettbewerb zum Digital-Pokal mit Unterstützung durch das Mittelstand-Digital-Zentrum (MDZ) Rheinland ausgeschrieben. Thema: Künstliche Intelligenz. Vier Unternehmen aus dem Kreis Viersen hatten es in die Finalrunde geschafft. Beim Investorenpitch im Haus der Wirtschaft in Viersen stellten sie ihre Projekte vor. Dabei setzte sich Sign und Design in einem Kopf-an-Kopf-Rennen durch.