AGP Viersen : 14 neue Altenpfleger erhalten ihr Examen

Viersen Geschafft: 14 Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben jetzt ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich beendet. Ihre Examensurkunden nahmen sie von der AGP Viersen — Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe — entgegen.

Die zwölf Frauen und zwei Männer haben ihren Beruf in insgesamt sieben stationären Einrichtungen und fünf ambulanten Pflegediensten erlernt. Als sie 2019 mit ihrer Ausbildung starteten, erhielten sie den theoretischen Unterricht zunächst im Fachseminar für Altenpflege des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen. Es ging später in der neuen Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe (AGP) auf – hier haben der regionale Caritasverband, das Allgemeine Krankenhaus Viersen und das St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln ihre Aus- und Weiterbildungsaktivitäten gebündelt.

Die 14 jetzt verabschiedeten Fachkräfte haben noch die klassische Altenpflegeausbildung durchlaufen. Dazu gehörten auch zahlreiche Praktika in Krankenhäusern und gerontopsychiatrischen Einrichtungen. Auf dem Arbeitsmarkt sind sie sehr begehrt: „Pflegeprofis werden überall händeringend gesucht“, sagt Christian Schrödter . Der Geschäftsführer der AGP Viersen und Vorstand des Caritasverbandes gratulierte dem Nachwuchs gemeinsam mit Schulleiterin Ilona Thelen und Kursleiterin Jule Eigenfeldt. Er richtete zugleich herzliche Grüße seiner Mit-Geschäftsführer Thomas Axer und Thomas Becker aus. Die Feierstunde fand in der Kapelle des St.-Irmgardis-Krankenhauses statt.

In seiner Ansprache hob Christian Schrödter die Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie hervor, die natürlich auch die Ausbildungszeit der neuen Altenpflegerinnen und Altenpfleger in den vergangenen beiden Jahren stark beeinflusst habe – nicht nur in

der Praxis in den einzelnen Einrichtungen, sondern auch in der Akademie.