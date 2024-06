Drei Tage feiern in Viersen-Süchteln Zur „Süchtelner Vielfalt“ gibt es einen eigenen Kaffee

Bereits am Donnerstag haben Mitglieder vom Arbeitskreis Süchteln das Zentrum geschmückt. Beim Französischen Markt gehören Kuchen, Käse, Quiche, Flammkuchen, Brot, Getränke, darunter Wein und Crémant, sowie Produkte aus dem Baskenland, Lavendel, Seife aus der Provence und Schmuck zum Angebot. Der Büchermarkt beginnt am Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr. Mit fünf zusätzlichen Anbietern hat sich das Angebot fast verdoppelt auf elf. Neben Taschenbüchern kann zwischen Werken aus Philosophie, Architektur und heimatlicher Schriften gestöbert werden. Das Weberhaus wird am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, zur Kunsthalle, das Süchteln-Büro an der Tönisvorster Straße erneut zur „Kleinen Galerie“.