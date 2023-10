Stadtfest in Viersen „Viersener Note“ findet großen Anklang

Auf der Bühne am Remigiusplatz haben Merle und Julias Eckardt mit Gitarre und Gesang den Musikreigen eröffnet. Besucher sitzen an den Bierzeltgarnituren oder haben es sich in den breiten Liegestühlen am „Mobil der Begegnung“ vom Landschaftsverband Rheinland bequem gemacht. Die Wein-Boutique serviert das passende Getränk dazu und Curry Cult versorgt kulinarisch. Die Menschen schlendern in der Fußgängerzone entlang der geöffneten Geschäfte und machen immer wieder Abstecher in die Mitte der Straße, wo sich die Marktbeschicker eingefunden haben.