Stadtbücherei Viersen Bücherei-Gebühren am Automaten zahlen

Der Automat, der im Dezember 2022 aufgestellt wurde, nimmt die zu zahlenden Beträge in bar oder per Girokarte an. Außerdem wechselt der Kassenautomat Scheine und Münzen. Eine weitere Funktion: Eintrittsgelder für kostenpflichtige Veranstaltungen können ebenfalls über den Kassenautomaten kassiert werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Nach der Bezahlung können die Kundinnen und Kunden die vom Automaten ausgegebene Quittung an der Informationstheke gegen eine oder mehrere Eintrittskarten eintauschen.