Programm für Kinder und Erwachsene „Blaue Stunde“ in der Stadtbibliothek Viersen

31.10.2023, 18:28 Uhr

Entspannung für Eltern, Bastelaktionen für Kinder - das bietet die Stadtbibliothek Viersen im November. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

An vier Donnerstagen im November bietet die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b Erwachsenen Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und zugleich deren Kindern die Möglichkeit, an schönen Aktivitäten teilzunehmen. Jeweils um 16.30 Uhr können Eltern und Kinder die Bibliothek gemeinsam zur „Blauen Stunde“ besuchen. Für Kinder gibt es kreative Bastelbeschäftigung mit Steffi Verfürth, für die Eltern eine Stunde Zeit für sich. Am 9. November eröffnet Yoga-Lehrerin Andrea Heyer die Veranstaltungsreihe 2023. Sie zeigt Übungen „für zwischendurch“, kleine Helfer für Alltag, Bewegungen, die man auch im Büro einlegen kann. Am 16. November zeigt Yoga-Lehrerin Claudia Herzog, wie mit Faszien-Yoga und Osteopathie hartnäckige Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich gelöst und vermieden werden können. Am 23. November erklärt Anne Steinhauser das Konzept der Achtsamkeit und wie diese dauerhaft die Lebensqualität verbessern kann. Außerdem gibt sie praktische Übungen an die Hand, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Am 30. November lädt Qi-Gong-Lehrerin Petra Stolle dazu ein, die chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform und ihre vielen positiven Eigenschaften näher kennenzulernen. Für Kinder hat sich Steffi Verfürth etliche Kreativaktionen überlegt – von der Kronkorken-Werkstatt bis zum Pouring-Atelier. Die teilnehmenden Kinder sollten nicht jünger als vier Jahre sein. Sie sollten die einstündige Trennung von den Eltern akzeptieren können und Spaß am Basteln und Gestalten haben. Die Teilnahme ist kostet nichts. Wegen der begrenzten Platzzahl ist zu allen Terminen eine vorherige Anmeldung erforderlich, entweder per E-Mail über anmeldung.stadtbibliothek@viersen.de oder telefonisch unter der Nummer 02161 101503.

