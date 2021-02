Familien in Viersen : Lesenspaß jetzt in Tüten erhältlich

Lesenspaß jetzt in Tüten erhältlich

Familien in Viersen

Viersen Die Stadtbibliothek bietet Lesespaß-Tüten zur Abholung an. Sie enthalten Bücher und Bastelmaterial für Kinder in verschiedenen Altersgruppen.

Wegen der Corona-Pandemie kann die Stadtbibliothek derzeit keinen „Lesespaß“-Treff vor Ort anbieten. Deshalb können sich Kinder den Viersener Lesespaß nun nach Hause holen. „Die Mitarbeiter der Viersener Stadtbibliothek haben Tüten gepackt und darin ist alles für einen schönen Nachmittag“, teilte eine Stadtsprecherin mit. Neben einem Buch gebe es die passenden Bastelmaterialien und -anleitungen. „Jetzt müssen die Überraschungspakete nur noch abgeholt werden.“ Und das funktioniert so: Interessierte können per E-Mail an stadtbibliothek@viersen.de eine Tüte bestellen. Zur Auswahl stehen Taschen für das Alter zwischen vier und fünf Jahren, außerdem Taschen für Kinder von sechs bis acht Jahren. Darüber hinaus können sich Familien zwischen verschiedenen Themenbereichen entscheiden: Abenteuer, Entspannung, Fantastisches, Jahreszeiten, Zirkus sowie Tiere/Natur. Die Kinder dürfen die Bastelmaterialien komplett nutzen und verbrauchen, die Bücher müssen sie wieder zurückgeben. „Über zugesendete Fotos der entstandenen Werke freut sich die Stadtbibliothek ganz besonders“, betonte die Stadtsprecherin.