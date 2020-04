Corona in Viersen : Stadtbibliothek bietet Bücherausgabe an

Viersen Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek bietet ihren Kunden die Möglichkeit, trotz geschlossener Türen Bücher und andere Medien im Internet auszuleihen. Die ausgeliehenen Medien können später in der Hauptstelle am Rathausmarkt abgeholt werden.

Nutzer der Viersener Stadtbibliothek, die einen gültigen Leseausweis haben, können pro Ausweis bis zu zehn Medien ausleihen. Das Angebot umfasst Bücher, Hörbücher, Filme und Computerspiele. Abgeholt werden können die ausgeliehenen Gegenstände in der Zentrale der Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b. Abholzeiten sind von Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr.

Die Ausgabe erfolgt jeweils am auf die Bestellung folgenden Öffnungstag. Was von Freitagnachmittag bis einschließlich Montag reserviert wird, kann am Dienstag abgeholt werden. Kunden können an der rechten Tür des Haupteingangs warten. Dabei sollen sie ihren Leseausweis bereithalten. Wartende müssen den Mindestabstand voneinander beachten.