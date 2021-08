Stadtbibliothek in Viersen : Stadtbücherei schließt vorübergehend

Viersen Weil die Bücherei mit einer neuen Software ausgestattet wird, schließt sie vorübergehend. In der Zeit werden unter anderem die Mitarbeiter geschult.

Von Montag, 23. August, bis Sonntag, 12. September, ist die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt für Kunden geschlossen. Darüber informiert die Stadt. Die „Onleihe“ – die virtuelle Zweigstelle im Internet – kann noch bis einschließlich Sonntag, 5. September, genutzt werden. Gleiches gilt für das Angebot „Pressreader“. Leihfristen werden automatisch verlängert. Für Medien, deren Leihfrist in dem Zeitraum enden würde, fallen keine Gebühren an. Kunden können ausgeliehene Medien aber bis einschließlich Freitag, 3. September, an der Außenrückgabe zurückgeben. Alle Dienste sollen ab Montag, 13. September, wieder verfügbar sein. Die Bücherei wird geschlossen, weil eine neue Software installiert wird, erläutert die Stadt. Kunden sollen nach der Umstellung zum Beispiel in einem neuen Katalog einfacher nach Büchern und Medien suchen können.