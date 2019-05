Viersen : Stadtbibliothek ab 20. Mai für elf Tage geschlossen

Viersen In dem Gebäude wird neue Technik für knapp eine Viertelmillion Euro installiert.

In der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek wird die Technik erneuert. Wegen der erforderlichen Umbauarbeiten bleibt die Zentrale am Rathausmarkt 1b vom 20. bis 30. Mai geschlossen. Die Außenrückgabe, zwei Innenrückgaben und drei Selbstverbuchungsautomaten werden ausgetauscht. Außerdem werden Sortiermodule für die Medien und das Schrägförderband sowie Verbuchungspads an den Plätzen der Mitarbeiter ersetzt.