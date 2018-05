Viersen : Stadt will Borkenkäfer in Waldgebieten bekämpfen

Viersen Nach Sturmtief "Friederike" haben sich verstärkt Borkenkäfer in städtischen Waldgebieten angesiedelt. Betroffen sind die Bereiche, in denen Bruchholz zu Wällen oder Reisighaufen zusammengeschoben werden musste. In dieser Woche beginnen Mitarbeiter der Städtischen Betriebe damit, Spritzmittel zu verteilen. Dies sei die einzige Möglichkeit, zu vermeiden, dass die Käfer den gesamten Bestand befallen, sagt Stadtförster Rainer Kammann.

Die Arbeiten würden dabei auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt, betont Kammann. "Es gibt Stellen, da kommen wir an das Holz nicht mehr heran. Wir hatten gehofft, dass das Material schon so fein bearbeitet war, dass der Käfer sich nicht ansiedelt", sagt der Stadtförster. Leider habe man aber feststellen müssen, dass sich der Schädling doch im Bruchholz aufhalte, ergänzt er. Die Stadt bittet um Verständnis für mögliche Behinderungen während der Arbeiten.

Borkenkäfer nagen sich durch die Baumrinde und legen ihre Eier ab. Die geschlüpften Larven knabbern ebenfalls an den Stämmen.

