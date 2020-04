Süchtelner Höhen in Viersen : Stadt verschiebt öffentliche Pflanzaktionen in den Herbst

Die Bäume bleiben den Sommer über in der Baumschule stehen. Genaue Nachholtermine stehen noch nicht fest.

Die Stadt Viersen verschiebt ihre für Samstag, 25. April, geplanten Baumpflanzaktionen für Bürger in Süchteln und auf dem Hohen Busch wegen der Corona-Pandemie in den Herbst. Genaue Nachholtermine stünden noch nicht fest, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke.

Die Aktion in Süchteln sollte unter dem Motto „Zukunftswald“ stehen. Ähnlich wie in den Jubiläumsgärten Bockert und Dülken sollten Bürger dort zu besonderen Gelegenheiten Bäume spenden können. Am 25. April sollten dazu am Äquatorweg die ersten vier Bäume gesetzt werden. Diese vier Bäume stehen für jeweils einen Stadtteil Viersens. Weiter vorgesehen sind dort 150 große, gespendete „Bürgerbäume“. Zusätzliche kleinere Bäume sollen dafür sorgen, dass am Äquatorweg ein Wald entsteht. Sie werden Schritt für Schritt zu den größeren Bäumen ergänzt.