Einkaufen in Viersen : Stadt unterstützt Shopping mit 20.000 Euro

Viersen Mit Steuergeldern unterstützt die Stadt Viersen ab Freitag das Einkaufen in Viersen. Mit dem Viersen-Gutschein 20plus sparen Kunden 20 Prozent.

Zehn Euro bezahlen, für zwölf Euro in Viersen einkaufen: Das geht mit dem Viersen-Gutschein 20plus. Verkauft wird der spezielle Gutschein ab Freitag, 18. Juni. Angeboten wird er als zum Mitnehmen praktischen Scheckkartenformat in vielen Verkaufsstellen sowie als Online-Version, die direkt weiterverschickt werden kann. Eingelöst werden kann der Viersen-Gutschein an 80 Akzeptanzstellen in allen Stadtteilen.