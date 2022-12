Neues Angebot in Viersen Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen

Ab Montag, 9. Januar, sollen Interessierte jeweils am zweiten Montag des Monats die Gelegenheit zu einer für sie kostenlosen 45-minütigen telefonischen Energieberatung haben. Ein Spezialist der Verbraucherzentrale ist dafür ihr Ansprechpartner. „Wir hoffen, dass die Energieberatung von vielen Viersenerinnen und Viersenern in Anspruch genommen wird“, sagt Klimaschutzmanagerin Britta Bischet. „Denn in den Bereichen Hausneubau und Gebäudesanierung liegt ein erhebliches Potenzial zur CO 2 -Einsparung und zur langfristigen Reduktion der Energiekosten.“ Nach Angaben der Stadt ist die Energieberatung Viersen das dritte Angebot dieser Art im Kreis Viersen, nach Brüggen und Willich.