Stadt und Mensch Nachdenken über Alte Lateinschule

Bekannt wurden diese Neuerungen am Ende der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses. Für die SPD-Fraktion wollte Manuel García Limia den aktuellen Sachstand zur Alten Lateinschule wissen. Mit der Finissage am 10. März war das Stipendiaten-Programm ausgelaufen. „Kunstgenerator“ war ein Residenzstipendium, das jeweils für die Dauer von einem Jahr von der NEW und der Stadt Viersen an junge Nachwuchskünstler vergeben wurde. Die jeweiligen Stipendiaten wohnten und arbeiteten in der Alten Lateinschule am Dechant-Frenken-Platz und bekamen einen monatlichen Unterhaltszuschuss. Die NEW und die Stadt Viersen verfolgten damit das Ziel, junge Künstler und Künstlerinnen am Beginn ihrer Karriere zu fördern. Insgesamt wohnten und arbeiteten 16 junge Künstlerinnen und Künstler zwischen 2008 und 2024 in der Alten Lateinschule. Alle ehemaligen Stipendiaten sind heute noch im Kunstgeschäft, zum Teil auch auf internationaler Ebene, tätig, heißt es in einer Mitteilung von NEW.