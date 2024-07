Bündnisbeitritt beschlossen Wie Viersen gegen Sexismus kämpfen will

Sexismus und sexuelle Belästigung erkennen, darauf aufmerksam machen und dagegen vorgehen – dafür steht das Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“. Es geht darum, Stereotype abzubauen und Toleranz und Respekt in allen Teilen der Gesellschaft zu verankern. Die Vereinigung will über Missstände aufklären und Institutionen sowie Einzelpersonen Ansätze an die Hand geben, um Sexismus einzuschränken. 694 Bündnispartner hat „Gemeinsam gegen Sexismus“ bereits. Künftig soll mit der Stadt Viersen ein weiterer hinzukommen.