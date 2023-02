Saal für Vereine in Viersen Stadt sucht Lösung für Gemeindehaus

Die Viersener CDU und SPD haben in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses einen Antrag eingebracht, in dem sie einen Veranstaltungsort für die Vereine in Alt-Viersen und Süchteln fordern. Susanne Sartingen (CDU) erklärte dazu: „Die Brauchtümer in Viersen sind der Kitt unserer Gesellschaft. Corona hat uns gelehrt, dass die Menschen soziale Wesen sind und dass wir Platz und Raum für Brauchtum benötigen.“ Manuel García Limia (SPD) ergänzte, dass es in Viersen nur sehr wenige Gebäude gebe, in denen Vereine ihr soziales Leben austragen können. Er habe von diversen Vereinen Rückmeldungen bekommen: „Die Not ist groß.“