Mit Wohnsitz in Viersen Stadt sucht Schöffen für Amtszeit ab 2024

Bewerber für das Schöffenamt in Erwachsenenstrafsachen melden sich bei der Stadt Viersen, Fachbereich 30/I, Am Alten Rathaus 1 in Dülken, Telefon 02162 101603. Interessierte am Amt eines Jugendschöffen richten ihre Bewerbung an das Jugendamt der Stadt, Fachbereich 41/I, Tönisvorster Straße 24 in Süchteln, Telefon 02162 101791. Bewerbungsformulare stehen auf www.viersen.de zum Download zur Verfügung.