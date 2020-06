Kommunalwahl in Viersen : Stadt Viersen sucht 500 Wahlhelfer

Viersen Für die Kommunalwahl am 13. September sucht die Stadt Viersen händeringend Wahlhelfer. Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie fallen viele bisherige Wahlhelfer aus, weil sie zur Risikogruppe gehören.

„Insgesamt werden etwa 500 ehrenamtliche Wahlhelfer benötigt“, erklärt Stadtsprecher Frank Schliffke. Nicht nur für die Wahl am 13. September, auch bei einer möglichen Stichwahl fürs Bürgermeisteramt am 27. September braucht die Verwaltung Hilfe.

Die Teams der Wahllokale treffen sich am Wahltag um 7.30 Uhr. Dann findet im Wahllokal eine Einsatzbesprechung statt. Jeweils die Hälfte der Mitwirkenden wird am Vormittag oder am Nachmittag aktiv sein. Ab 17.30 Uhr treffen sich alle Mitglieder des Wahlvorstandes wieder im Wahllokal. Dort beginnt um 18 Uhr die Auszählung der Stimmen. Anders sieht das Tagesablauf für diejenigen aus, die in einem Briefwahlvorstand mitwirken. Dort beginnt die Arbeit für alle um 15 Uhr.